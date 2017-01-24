​Дорогие друзья!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем российского студенчества!

Студенческая юность – ответственная пора в жизни человека. Это время первых самостоятельных решений, поисков и открытий, дружбы и любви. Но самое главное – это время учебы. От того, насколько упорно вы будете овладевать профессией, знаниями и навыками, будет зависеть вся ваша последующая жизнь.

У ярославских студентов есть юношеский задор, пытливый ум и желание изменить мир к лучшему.

Желаю вам успехов, живите увлеченно и будьте примером для других!

С праздником!

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

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