|Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем российского студенчества!
Студенческая юность – ответственная пора в жизни человека. Это время первых самостоятельных решений, поисков и открытий, дружбы и любви. Но самое главное – это время учебы. От того, насколько упорно вы будете овладевать профессией, знаниями и навыками, будет зависеть вся ваша последующая жизнь.
У ярославских студентов есть юношеский задор, пытливый ум и желание изменить мир к лучшему.
Желаю вам успехов, живите увлеченно и будьте примером для других!
С праздником!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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