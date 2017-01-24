​Дорогие друзья!



Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем российского студенчества!



Студенческая юность – ответственная пора в жизни человека. Это время первых самостоятельных решений, поисков и открытий, дружбы и любви. Но самое главное – это время учебы. От того, насколько упорно вы будете овладевать профессией, знаниями и навыками, будет зависеть вся ваша последующая жизнь.



У ярославских студентов есть юношеский задор, пытливый ум и желание изменить мир к лучшему.



Желаю вам успехов, живите увлеченно и будьте примером для других!



С праздником!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов