​В 2017 году Ярославская область получит из федерального бюджета около 37 миллионов рублей на развитие сельских территорий. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.



Около 22 миллионов рублей будет направлено на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе – молодых семей и молодых специалистов. Еще порядка 15 миллионов рублей пойдет на газификацию населенных пунктов.



Субсидии будут выделены региону в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». Условия предоставления господдержки: наличие соответствующей областной программы, нормативных актов, а также региональной доли в бюджете.



В прошлом году благодаря ОЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области на 2014 – 2020 годы» построено 9,6 км распределительных газопроводов к 14 населенным пунктам. Субсидию на улучшение жилищных условий получили 75 семей.