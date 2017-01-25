​Директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов провел выездное совещание в Угличе. На повестке дня один вопрос – организация вывоза мусора. Ситуация в районе сложилась критическая. Мусор не вывозится, контейнерные площадки переполнены. Директор областного департамента лично убедился в этом, объехав несколько точек сбора мусора.



– Мы видим, что места сбора отходов завалены, мусор не вывозится, –прокомментировал увиденное Андрей Лукашов. – Ситуация в районе сложилась вопиющая. И прежде всего потому, что органы местного самоуправления демонстрируют какую-то растерянность и беспомощность. Тем временем, пути решения проблемы есть. Для этого надо просто работать, и работать должны, в первую очередь, органы местного самоуправления.



Проблема, как пояснили в местном управлении ЖКХ, возникла в середине января. Предприятие, занимающееся вывозом мусора, выполнило свои обязательства по прописанному в договоре объему. Раньше вывоз сверхнормативных отходов покрывала районная субсидия. С нового года она была отменена. Кто и за чей счет должен убирать и вывозить весь мусор, местные власти оперативно решить не смогли.



– Мы понимали, что поскольку отменена субсидия, покрывать вывоз части мусора будет нечем. А потому в декабре провели конкурсный отбор организации, которая займется вывозом несанкционированных свалок. Наши контейнерные площадки сегодня по сути выглядят именно так, – пояснил заместитель главы администрации Угличского муниципального района Александр Вишняков. – Подрядчик просто не успел пока справится с образовавшимся объемом работы.



Александр Вишняков сообщил также, что в районе только 20% предпринимателей имеют договор на вывоз мусора, а соответственно оплачивают его. Остальные – а это примерно около одной тысячи организаций – таких соглашений не имеют. Андрей Лукашов напомнил собравшимся на совещании, что этот год объявлен президентом годом экологии. Кроме того, решение экологических проблем – в числе приоритетных направлений работы, обозначенных главой региона Дмитрием Мироновым.



В итоге в настоящее время районным властям рекомендовано усилить работу с предпринимателями в части заключений договоров. Чтобы снять напряженную ситуацию с вывозом отходов. На разрешение вопроса муниципальной власти дано два дня.



Кроме того, административную проверку в отношении действий органов местного самоуправления начала инспекция административно-технического надзора Правительства области. По словам ее начальника Сергея Кайгородова, виновные обязательно будут выявлены и привлечены к ответственности.