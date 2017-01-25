​Ярославская область получит 625 миллионов рублей в рамках приоритетного государственного проекта «Безопасные и качественные дороги». Средства федерального бюджета будут направлены на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации «Ярославская».



– Состояние дорог – одна из главных проблем Ярославского региона. И особенно остро она стоит в областном центре. Участие в федеральной программе даст возможность сделать ярославские дороги качественными и безопасными, – отметил врио губернатора Дмитрий Миронов. – В региональном бюджете на текущий год на создание агломерации «Ярославская» заложено 552 миллиона рублей. И мы очень надеялись получить федеральную поддержку. Правительство области помогло мэрии Ярославля грамотно подготовить документацию, и в прошлом году мы в числе первых направили ее на рассмотрение для участия в государственном проекте. В результате финансирование выделено в полном объеме. Таким образом с учетом средств из бюджета Ярославля на развитие транспортной агломерации в этом году будет направлено 1 миллиард 306 миллионов рублей.



В состав агломерации кроме Ярославля, который является ее центром, вошли семь сельских поселений Ярославского района, Тутаев и поселок Константиновский. Планируется, что до конца 2018 года в соответствии с нормативными требованиями будет приведено в порядок не менее 50% включенных программу дорог, к концу 2025-го – 85 процентов. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению числа дорожно-транспортных происшествий.



В рамках программы в 2017 году планируется отремонтировать 74 километра дорог, из них 49 километров – в Ярославле, остальные – дороги регионального значения в Ярославском и Тутаевском муниципальных районах. В планах на 2018 год – 94 километра, из которых 54 приходятся на областной центр.



Перечень ремонтируемых объектов, определенных мэрией Ярославля, охватывает все районы города. В первую очередь работы будут проведены на наиболее загруженных участках дорог, требующих срочного ремонта: на Суздальском шоссе (от Московского проспекта до улицы Калинина), на улицах Маяковского, Космонавтов, Некрасова, Свердлова, Большой Федоровской, Гудованцева.



Также масштабные работы будут проводиться на автодороге Ярославль – Углич, юго-западной и северо-восточной окружных дорогах, автодороге Ярославль – Заячий Холм, Шебунино – Красный Профинтерн, Яковлевское – Диево-Городище и других.



В дальнейшем финансирование программы будет также осуществляться за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Ярославской области.