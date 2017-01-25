​С начала 2017 года на территории Ярославской области выявлено 10 случаев незаконной добычи лося. Общий ущерб, причиненный Государственному охотничьему фонду, составил 1 миллион 640 тысяч рублей.



Так, 23 января во время совместного ночного дежурства сотрудников регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, полиции и инспекторов охотхозяйств Даниловского и Пошехонского районов в лесном массиве у автодороги Пошехонье – Данилов обнаружено место незаконной добычи самки лося. Задержаны двое подозреваемых. В отдел полиции направлены материалы для возбуждения уголовного дела. Ущерб от действий браконьеров предварительно оценивается в 200 тысяч рублей.



Аналогичный случай с отстрелом лосенка произошел у села Дмитриевского Даниловского района. Государственным инспектором департамента в отдел полиции направлено заявление по факту незаконной охоты.



Период охоты на лося на территории России был закрыт 15 января, и до сентября животные находятся под защитой государства. Для законной охоты на животных и птиц на территории Ярославской области в установленные сроки гражданин должен предварительно оплатить государственную пошлину и получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Сделать это можно через портал госуслуг.



– Борьба с браконьерством направлена на сохранение природных ресурсов в регионе, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования – главный государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды Юрий Фирсов. – В Год экологии задачу по наведению порядка в деле охраны природы поставил перед нами врио губернатора Дмитрий Миронов. Хочу обратить особое внимание, что наша цель не только наказать нарушителей, но и предотвратить преступление. Мы призываем граждан к ответственному отношению к природе.



Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области напоминает, что незаконная добыча является уголовно наказуемым деянием. Она влечет за собой наказание в виде штрафа до двухсот тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев), либо обязательные работы – на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы – на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев. Кроме этого, виновным придется возместить причиненный государству ущерб, определяемый в соответствии с приказом Минприроды России от 08.12.2011 №948 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам».