​Сегодня глава региона Дмитрий Миронов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню студента. Во дворце молодежи это событие отметили КВН-концертом. Врио губернатора поздравил собравшихся с праздником и пожелал им счастья, здоровья, новых достижений и побед.



- Студенческие годы – это веселый, интересный, и в тоже время очень ответственный период. Именно в это время закладываются основы будущих профессиональных и личных достижений, - сказал, приветствуя ярославских студентов, Дмитрий Миронов. - Вы получаете знания, обретаете настоящих друзей, которые будут рядом с вами всю жизнь. Помните: от того, как вы проведете студенческие годы, от вашего усердия и ответственности зависит не только ваше будущее. В ваших руках – будущее Ярославской области, будущее всей страны.



Дмитрий Миронов отметил, что в Ярославской области много талантливой молодежи. Регион – четвертый в ЦФО по количеству ВУЗов. У нас их – 25. Обучается более 35 тысяч человек.



- Неотъемлемой частью студенческой жизни уже давно стала игра с 55-летне историей – КВН, - добавил Дмитрий Миронов. – Признаться, я и сам с удовольствием смотрю выступления нашей ярославской команды «Радио Свобода», которая уже два года подряд становится финалистом высшей лиги. Уверен – это не предел.



Чтобы поддержать развитие движения, Дмитрий Миронов объявил о том, что принято решение об учреждении Кубка КВН губернатора Ярославской области. Соревнования будут проводиться ежегодно. Первое состязание состоится уже этой весной.



Дмитрий Миронов принял участие также в церемонии награждения лучших студентов. Самым достойным представителям студенчества – 12 молодым людям - были вручены благодарности губернатора Ярославской области. Затем символический подарок – зачетную книжку – студенты преподнесли и самому главе региона.



- В этой зачетной книжке пока только один предмет – «введение в специальность. И он сдан вами на «отлично»! - пошутили ведущие вечера. - За 4368 часов реализованы многие задачи. Налажено взаимодействие с муниципальными районами, меняется облик региона.



Студенты поблагодарили главу региона за организацию новогодних праздников, когда жители региона имели возможность провести торжества всем вместе в самом центре города на Советской площади.



- Ярмарка, каток, потрясающая иллюминация, насыщенная программа – все это стало настоящим подарком для всех нас – позвучало со сцены.



Настоящим подарком собравшимся стало выступление ярославской команды КВН «Радио Свободы». Также на мероприятии были вручены благодарности Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики», награждены победители в различных номинациях – «Научный деятель», «Звезда студенчества», «Лидер студенчества». Закрыли вечер участники региональной студенческой Лиги КВН.



Справка



День российского студенчества отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала Указ об основании Московского университета. Статус официального праздник получил в соответствии с Указом президента России от 25 января 2005 года. А в октябре 2007 года был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из семи памятных дат России.