Правительство Ярославской области сегодня посетила официальная  делегация из Дагестана во главе с министром промышленности и торговли республики Юсупом  Умавовым.  Гостей приветствовал заместитель председателя регионального Правительства Валерий Холодов.

–  Между нашей областью  и Дагестаном установились прочные, долгосрочные связи в сфере экономического сотрудничества, налажены регулярные поставки продукции, – сказал Валерий Холодов, приветствуя гостей. – Наш регион поставляет вам  бензин,  лакокрасочную и пивоваренную  продукцию. Однако потенциал области огромен, нам есть куда двигаться дальше. Ярославская область имеет огромный инвестиционный потенциал и открыта для взаимодействия. Глава региона Дмитрий Миронов уделяет  большое внимание  улучшению инвестиционного климата, созданию для инвесторов максимально комфортных условий работы.

Валерий Холодов напомнил гостям, что именно в Ярославле состоялось заседание президиума Госсовета, посвященное вопросам развития инвестиционного потенциала. В Ярославкой области внедрен стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, налажена эффективная работа технопарков, сняты многие административные барьеры, сокращен срок получения разрешительной документации – об этом сообщил в своем докладе на заседании Госсовета Дмитрий Миронов. Эти меры уже позволили в значительной степени повысить инвестиционную  и работа в этом направлении будет продолжена. Для каждого крупного инвестиционного проекта с большим социальным эффектом будет создан  «зеленый коридор».  

Представители республики согласились с тем, что между субъектами сложились крепкие связи и выразили желание восстановить заключенное в 2010 году соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

– Мы готовы к развитию сотрудничества с вашим регионом.  Со своей стороны можем поставлять в Ярославскую  область мясо, овощи  и консервную продукцию, – уточнил министр промышленности и торговли Республики Дагестан Юсуп Умавов.

 В рамках визита запланирована также встреча с руководством Ярославской торгово-промышленной палаты и представителями предпринимательского сообщества. Посетят гости и ведущие предприятия региона. 

Справка

В настоящее время в Ярославской области проживает порядка  4 тысяч дагестанцев. Наш регион протянул руку помощи жителям Дагестана после  крупного землетрясения, которое произошло   в 1970 году. Тогда  в Ярославль были эвакуированы  десятки  школьников из Республики.   

В 1996 году в области  создана Ярославская региональная общественная организация «Общественно-культурный центр «Дагестан», основная цель которой  -  сохранение национальной культуры и родного языка на основе культурного диалога и взаимодействия с местным населением.

В Ярославле открыт мемориал дважды Герою Советского Союза, военному летчику дагестанцу Амет-Хану Султану, совершившему в 1942 году воздушный таран фашистского самолета над Ярославлем.

При активном участии общины, начиная с 2009 года, в нашем регионе регулярно проводятся Дни дагестанской культуры. В этом году  они проходили в рамках межрегионального этнокультурного форума «Регионы России – в гармонии различий». В мероприятии принимала участие министр по национальной политике Республики Дагестан Татьяна Владимировна Гамалей.

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