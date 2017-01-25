Правительство Ярославской области сегодня посетила официальная делегация из Дагестана во главе с министром промышленности и торговли республики Юсупом Умавовым. Гостей приветствовал заместитель председателя регионального Правительства Валерий Холодов.



– Между нашей областью и Дагестаном установились прочные, долгосрочные связи в сфере экономического сотрудничества, налажены регулярные поставки продукции, – сказал Валерий Холодов, приветствуя гостей. – Наш регион поставляет вам бензин, лакокрасочную и пивоваренную продукцию. Однако потенциал области огромен, нам есть куда двигаться дальше. Ярославская область имеет огромный инвестиционный потенциал и открыта для взаимодействия. Глава региона Дмитрий Миронов уделяет большое внимание улучшению инвестиционного климата, созданию для инвесторов максимально комфортных условий работы.



Валерий Холодов напомнил гостям, что именно в Ярославле состоялось заседание президиума Госсовета, посвященное вопросам развития инвестиционного потенциала. В Ярославкой области внедрен стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, налажена эффективная работа технопарков, сняты многие административные барьеры, сокращен срок получения разрешительной документации – об этом сообщил в своем докладе на заседании Госсовета Дмитрий Миронов. Эти меры уже позволили в значительной степени повысить инвестиционную и работа в этом направлении будет продолжена. Для каждого крупного инвестиционного проекта с большим социальным эффектом будет создан «зеленый коридор».



Представители республики согласились с тем, что между субъектами сложились крепкие связи и выразили желание восстановить заключенное в 2010 году соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.



– Мы готовы к развитию сотрудничества с вашим регионом. Со своей стороны можем поставлять в Ярославскую область мясо, овощи и консервную продукцию, – уточнил министр промышленности и торговли Республики Дагестан Юсуп Умавов.



В рамках визита запланирована также встреча с руководством Ярославской торгово-промышленной палаты и представителями предпринимательского сообщества. Посетят гости и ведущие предприятия региона.



Справка



В настоящее время в Ярославской области проживает порядка 4 тысяч дагестанцев. Наш регион протянул руку помощи жителям Дагестана после крупного землетрясения, которое произошло в 1970 году. Тогда в Ярославль были эвакуированы десятки школьников из Республики.



В 1996 году в области создана Ярославская региональная общественная организация «Общественно-культурный центр «Дагестан», основная цель которой - сохранение национальной культуры и родного языка на основе культурного диалога и взаимодействия с местным населением.



В Ярославле открыт мемориал дважды Герою Советского Союза, военному летчику дагестанцу Амет-Хану Султану, совершившему в 1942 году воздушный таран фашистского самолета над Ярославлем.



При активном участии общины, начиная с 2009 года, в нашем регионе регулярно проводятся Дни дагестанской культуры. В этом году они проходили в рамках межрегионального этнокультурного форума «Регионы России – в гармонии различий». В мероприятии принимала участие министр по национальной политике Республики Дагестан Татьяна Владимировна Гамалей.