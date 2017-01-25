​В 2017 году Ярославская область получит около 57 миллионов рублей на софинансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья получат около 270 молодых семей Ярославской области.



– Улучшение жизни людей – это главный приоритет нашей работы. Особенно когда дело касается молодежи, молодых семей, в частности, в таком сложном квартирном вопросе, – отметил глава региона Дмитрий Миронов. – В прошлом году возможность улучшить свои жилищные условия при поддержке государства и региона смогли 270 семей Ярославской области. И в этом году мы не собираемся понижать планку.



В 2017 году на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в регионе планируется также привлечь более 140 миллионов рублей из областного и муниципальных бюджетов. Размер социальных выплат будет зависеть от утвержденной расчетной стоимости 1 кв. метра и численного состава семьи. Данный показатель рассчитывается отдельно по каждому муниципальному району и городскому округу.