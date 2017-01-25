​После обращения к главе региона Дмитрию Миронову многодетной семье Поповых из Тутаевского района выделен земельный участок площадью 1067 кв. м.



Елена Попова, в семье которой воспитывается трое детей 3, 5 и 12 лет, со своей проблемой обратилась к врио губернатора во время личного приёма граждан в сентябре прошлого года. Женщина попросила помощи в ускорении получения земельного участка. Долгое время семья стояла в очереди на получение этого права. Тогда во время личного приема глава региона пообещал разобраться в ситуации, и сегодня земельный участок семья уже получила.



- После обращения к Дмитрию Миронову дела стали продвигаться очень быстро. В итоге участок мы получили и будем строить на нем большой дом из бруса для всей семьи, - говорит Елена Попова.



Всего на территории Ярославской области в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство стоит 2771 многодетных семей.



- Дмитрий Миронов поставил задачу, чтобы проблемы многодетных семей по получению земельных участков решались в максимально сжатые сроки. Кроме того, в регионе предусмотрены и другие эффективные меры улучшения качества жизни многодетных семей, в том числе: предоставление средств на строительство, приобретение жилья в рамках программы «устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области», - подчеркнул заместитель Председателя Правительства ЯО Роман Колесов