​Вопросы взаимодействия инвестиционного блока Правительства Ярославской области с профильными подразделениями районных администраций обсуждили сегодня в режиме видеоконференции на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Максима Авдеева.



Модератором отношений инвесторов с органами власти на местах будет являться структура департамента инвестиций и промышленности – Корпорация развития Ярославской области. Что касается муниципальных образований, то все возникающие вопросы они должны адресовать в инвестиционный блок Правительства. Именно здесь сегодня разрабатывается алгоритм решения проблемных вопросов при реализации инвестпроектов. Первым шагом этой работы станет создание региональной информационной базы потенциальных проектов и конкретных возможностей каждого района.



– В соответствии с поручением главы региона Дмитрия Миронова, мы формируем рейтинг инвестиционной активности муниципальных районов, – сообщил Максим Авдеев. – Также мы создаем методики, четко описывающие регламент взаимодействия: кто, к кому и по каким вопросам может обращаться. Это не инструкция, а инструмент помощи, поскольку периодически возникают сложности, которые органы местного самоуправления не могут преодолеть самостоятельно. То есть мы определяем механизмы, по которым будет двигаться инвестор. Во многом успех такой работы будет зависеть от своевременности обращений по той или иной проблеме и от полноты информации, предоставляемой муниципальными районами. Результаты этой работы лягут в основу мониторинга эффективности деятельности инвестблока Правительства и глав муниципальных образований.



Перед муниципальными районами поставлена задача в максимально короткие сроки предоставить информацию по инвестиционным проектам, в реализации которых возникли сложности, степени их готовности. А также создать карту инвестиционных возможностей своего района.



– На основе этой информации мы сформируем конкретные предложения для потенциальных инвесторов. А также будем рассматривать возможность обращения за государственной поддержкой того или иного проекта на федеральный уровень, – отметил Максим Авдеев.