​25 января на официальном сайте проекта «Бегом по Золотому кольцу» открыта регистрация для желающих в этом году принять участие в полумарафоне.



Серия забегов «Бегом по Золотому кольцу», проходящая под лозунгом «Бег, меняющий жизнь!», в нашем регионе состоится уже в четвертый раз. Мероприятие охватывает семь городов области и будет проходить с мая по конец сентября: 1 мая – в Тутаеве, 20 мая – в Угличе, 27 мая – в Мышкине, 3 июня – в Переславле-Залесском, 5 августа – в Рыбинске, 2 – 3 сентября – в Ярославле, 30 сентября – в Ростове. В этих же городах полумарафоны стартовали годом ранее.



2017 год для проекта «Бегом по Золотому кольцу» особенный: маршрут отмечает 50-летний юбилей, и серия забегов объединит города в праздничных мероприятиях. Будут интересные фестивали, новые рекорды, конкурсы. Команда представит обновленный дизайн медалей. В прошлом сезоне на дистанции вышли около 18 тысяч человек из 15 стран мира. В этом году планируется привлечь к участию в мероприятиях порядка 30 тысяч человек.



– Ярославль официально признан столицей Золотого кольца, – отметил Дмитрий Миронов. – В год 50-летия маршрута жители и гости нашей области смогут не только пройти, но и пробежать по нему! Уверен, полумарафон станет важным событием в жизни ярославских любителей спорта и дополнительным стимулом для туристов посетить наш регион.



Организаторы обещают, помимо традиционных дистанций на 3, 10 и 21,1 км и полюбившихся детских стартов, включить марафон – 42,2 км, который пройдет в окрестностях Плещеева озера. В рамках IV ярославского полумарафона «Золотое кольцо» 3 сентября пройдет чемпионат России по полумарафону. Он проводится при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики и собирает сильнейших атлетов страны, в том числе членов национальной сборной России.



Помимо городов Ярославской области и Костромы, участвовавших в полумарафонах ранее, в календарь проекта этого года включены мероприятия в Москве и Сергиевом Посаде. Во всех городах будут организованы БЗК-фестивали, которые заразят болельщиков и зрителей общей атмосферой спортивного праздника. Тематика в каждом городе будет разная, и это, конечно, будет подогревать интерес к забегам.



Принять участие в полумарафоне может любой желающий. Зарегистрироваться можно на сайте http://goldenringrun.ru/