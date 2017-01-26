Старинная икона XVII века, похищенная когда-то из церкви Николы Надеина, филиала Ярославского музея-заповедника, возвращена. Церемония передачи святыни состоялась сегодня во время празднования дня рождения музея. Учреждение отметило 152-летие со дня основания. Сотрудников музея, его гостей и всех ярославцев поздравил первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин.



– Музей-заповедник – символ Ярославля. Именно с ним ассоциируется наш древний город, которому совсем недавно официально было присвоено звание столицы «Золотого кольца», – сказал Виктор Костин. – Один из самых популярных туристических маршрутов в этом году отмечает 50-летие. Глава региона Дмитрий Миронов поставил задачу провести юбилейные мероприятия на самом высоком уровне. К нам приедет много гостей. Все должно быть организовано на «отлично».



Кроме того, Виктор Костин сообщил, что вопросам состояния культурно-исторического наследия врио губернатора уделяет особое внимание. Задача живущих ныне сохранить и передать памятники последующим поколениям.



Работа мастеров ярославской иконописной школы XVII века – икона «Воскресение – Сошествие во ад» – была найдена в одной из частных антикварных галерей в Венеции в 2016 году. Переговоры с владельцем, выкуп иконы и возвращение ее на Родину взял на себя Музей русской иконы, которому за последние десять лет удалось выкупить и безвозмездно передать в государственные учреждения разных городов 19 шедевров древнерусского искусства. Ярославскую икону директор музея Михаил Абрамов назвал настоящим достоянием области.



– Я счастлив передать сегодня эту икону, чтобы она вернулась на свое историческое место. Эта святыня – настоящий шедевр местной иконописной школы и ее достояние, – отметил Михаил Абрамов.



Праздничные мероприятия продолжились интерактивным действом под названием «Всякому нужен и обед, и ужин», которое сопровождалось историческими отступлениями и дегустацией яств, приготовленных по старинным ярославским рецептам. В честь праздника вход на территорию музея в течение всего дня был свободным. Для гостей были организованы бесплатные экскурсии.



Справка



Ярославский музей-заповедник является лидером по посещаемости среди музеев области. В 2016 году его посетили более 800 тысяч гостей. На международном фестивале «Интермузей» музей-заповедник получил престижную награду - Диплом победителя в главной номинации за лучший реализованный проект «Предметный разговор», проект «Трапеза по-ярославски» был отмечен дипломом Общественной палаты Центрального Федерального округа. Также в прошлом году музей отметил 500-летие Спасо-Преображенского Собора, хранителем которого является на протяжении 60 лет, и 20-летие музейно-экскурсионной программы «Ярославль и ярославцы», в которую вовлечена треть ярославских школ.