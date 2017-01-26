​Контейнерные площадки в Угличском районе начинают приводиться в порядок. Часть мест сбора отходов уже расчищена, мусор вывезен. Ситуация сдвинулась с мертвой точки после визита в районный центр специальной комиссии во главе с директором департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андреем Лукашовым.



Напомним, проблема в районе возникла в середине января, когда предприятие, занимающееся сбором и вывозом мусора, выполнило оплаченный ему план работы. Сверхнормативные отходы убирать отказалось, мусор начал копиться, контейнеры переполнились. Органы местного самоуправления бездействовали. В ситуацию пришлось вмешаться руководству области. 24 января в Угличе было проведено экстренное совещание по проблеме. На решение вопроса Андрей Лукашов дал районным властям 2 дня.



В настоящее время уже очищены площадки в микрорайоне Солнечном, а также на улицах Сурикова и Февральской.



К работе приступили и надзорные органы. Проверку поводит вновь созданная инспекция административно-технического надзора Правительства области. Действиям органов местного самоуправления будет дана соответствующая оценка.