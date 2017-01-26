​27 января в Ярославле пройдет день бесплатной юридической помощи.



Консультацию адвоката с 9 до 16 часов можно получить в приемной Правительства области (ул. Трефолева, д. 20г), с 13.30 до 15.30 – в Общественной палате региона (ул. Революционная, д. 28).



По вопросам защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, в частности в сфере потребительского кредитования и страхования ОСАГО, можно обратиться в Ярославское региональное отделение «ФинПотребСоюза» (ул. Чкалова, д. 2, оф. 421, пропускная система, телефон для записи: 64-99-83).



Разъяснения действующего законодательства об исполнительном производстве с 9 до 16 часов можно получить в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (пр. Октября, д. 17г, кабинет 206).



Дни бесплатной юридической помощи проводятся в Ярославле в последнюю пятницу каждого месяца. Мероприятия организует Правительство области при поддержке Адвокатской палаты региона, управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области, регионального отделения «ФинПотребСоюза» и отделения по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.



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