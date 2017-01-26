​Многие жители региона откликнулись на предложение Правительства Ярославской области принять участие в разработке программы социально-экономического развития региона «10 точек роста». Так, фермер Павел Морозов из Брейтовского МР выступил с инициативой включить в документ реализацию пилотного проекта по созданию сельскохозяйственных кооперативов нового формата.



Павел руководит предприятием, специализирующимся на производстве картофеля. Он отметил, что многие жители района могут и хотят заниматься сельским хозяйством. Их останавливает отсутствие организованного сбыта.



В проекте Морозов предлагает использовать главные принципы сельской кооперации: организованное планирование, получение гарантированного результата и личная ответственность каждого за свой участок работы.



Согласно инициативе брейтовского фермера сельхозпроизводители самостоятельно будут заниматься всем маркетингом и логистикой, обучать, проводить разъяснительную работу, обеспечивать производство, сбор и первичное хранение продукции, гарантию качества и поставки в необходимых объемах. При поддержке органов власти предлагается организовать сбыт на региональном и федеральном уровне, а также рассмотреть возможность включения кооперативов в областные и федеральные программы и программы кредитования.



Планируется, что кооперативы будут предлагать различные овощи, кормовые культуры, птицу, рыбу, яйца, мясо, а также переработанную продукцию. Павел Морозов считает, что организация таких объединений даст толчок развитию агропромышленного комплекса на территории района.



Напомним, инициатором привлечения жителей Ярославской области к разработке стратегии социально-экономического развития выступил глава региона Дмитрий Миронов. На пункты приема предложений поступило более пяти тысяч заявок от инициативных граждан. Самыми активными являются Брейтовский и Угличский муниципальные районы.