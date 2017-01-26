​Об этом заявил сегодня врио губернатора Дмитрий Миронов во время своего визита в район. С посещения замороженной строительной площадки началась его выездная рабочая программа.



- Я ознакомился с проблемой. В проектной документации на возведение этого объекта были допущены грубые нарушения и ошибки, - сообщил местным жителям Дмитрий Миронов. – В настоящее время деньги на подготовку новых документов уже выделены. Будет сделан другой проект. Уверен, детский сад мы обязательно достроим.



Глава региона также сообщил, что в области большое внимание уделяется реализации майских указов Президента РФ Владимира Путина, в частности, ликвидации очередей в детские дошкольные учреждения. Кроме того, сады должны соответствовать всем современным требованиям и нормам. Дети, подчеркнул Дмитрий Миронов, не должны спать на раскладушках. Завершению строительства этого объекта он пообещал уделить особое внимание.



Жители поблагодарили главу региона за внимание к проблеме, и рассказали, что микрорайон, где возводится детский сад, в настоящее время активно развивается. Строятся новые многоквартирные дома, растет частный сектор. Существующий детский сад вмещает всего 40 детей, кроме того, здание, в котором он располагается уже очень старое.



- Помещения не приспособлены. Нет игровых и физкультурных залов. В одной комнате дети спят, играют и едят, - сообщила мама троих детей Ольга Александрова. – Мы очень надеемся на то, что они смогут увидеть и другие условия.







Дмитрий Миронов еще раз заверил собравшихся здесь людей, что строительные работы будут возобновлены в самое ближайшее время и попросил не забыть пригласить его на открытие.



Справка



История долгостроя началась осенью 2014 года. Строительство должно было завершиться в декабре 2015-го. Однако подрядчик – компания «Минин и Пожарский» - с задачей не справился. К началу 2016 года был сделан фундамент, выполнена кладка первого этажа, построены веранды. Поэтому осенью того же года контракт был расторгнут. В настоящее время работы на объекте так и не возобновлены. Департаментом строительства выбран подрядчик по доработке проектно-сметной документации, необходимой для оценки объема и стоимости работ по завершению строительства.