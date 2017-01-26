​Объективно оценить обстановку в том или ином районе можно только непосредственно на месте, в ходе общения с жителями. Так считает глава региона Дмитрий Миронов.



В начале встречи с представителями общественности Пошехонского района, начавшейся в большом зале местной администрации, он подчеркнул, что рабочие поездки в муниципальные образования области стали неотъемлемой частью его работы. В своей приветственной речи врио губернатора отметил, что основные проблемы района ему известны. Обсудить их и найти пути решения – задача подобных мероприятий.



– Не секрет, что Пошехонский район – самый большой на территории нашей области. Однако считаю, что в последнее время ему уделялось недостаточно внимания. В результате – экономическая ситуация здесь серьезно ухудшилась, – сказал Дмитрий Миронов. – Уровень безработицы на территории района выше, чем в среднем по области. Меньше половины сельскохозяйственных земель используется по назначению. Этот вопрос был поднят на последнем заседании Правительства. Людей беспокоит и низкая заработная плата.



Острой, по словам главы региона, стоит проблема нехватки медицинского персонала. Недокомплектация медучреждений составляет больше 30%. Беспокоит вопрос незаконной вырубки лесов. Кроме того, необходимо решать ситуацию, связанную с газификацией ряда населенных пунктов. Достаточно серьезной проблемой является и состояние местных дорог. Более 85% не соответствуют установленным нормам и требованиям.



Дмитрий Миронов отметил, все эти проблемы необходимо решать сообща, в том числе в ходе таких встреч и обсуждений.



С докладом о положении дел в районе выступил его глава Николай Белов.



Справка



Пошехонский район — самый большой по территории в Ярославской области, площадь — 4 383,11 км², но при этом он один из самых малочислен­ных. Численность постоянного населения на 1 ноября 2016 года — 13 625 чел.



На севере Пошехонский район граничит с Вологодской областью, на востоке — с Первомайским, на юго-востоке — с Даниловским, на юге — с Тутаевским, на юго-западе — с Рыбинским районами Ярославской области.



Основные реки — Согожа, Сога, Кештома и Пертомка. Значительная часть территории района — зона акватории Рыбинского водохранилища.



В составе МР включено 5 поселений: городское поселение г. Пошехонье; Белосельское, Ермаковское, Кременевское и Пригородное сельские поселе­ния. На территории района — 415 населенных пунктов, в том числе 295 — с постоянно проживающими жителями