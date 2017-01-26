​Юным спортсменам Пошехонья необходим современный зал для занятий. Об этом главе региона Дмитрию Миронову в рамках его встречи с общественностью Пошехонского района 26 января рассказала директор детско-юношеской спортивной школы города Наталья Романова.



– На данный момент мы занимаемся в залах двух городских школ и колледжа. Хотелось бы, чтобы у наших детей появился свой современный яркий спортивный зал, – сказала Наталья Романова.



Спортивная школа в Пошехонском районе функционирует с 2009 года. Сейчас в ней занимаются более 300 детей. Приоритетные виды спорта: футбол, волейбол и фитнес-аэробика. Команды школы – неоднократные победители и призеры соревнований разного уровня.



Наталья Романова также отметила, что в школе не хватает качественных мячей и другого инвентаря, и попросила главу региона содействовать в решении этого вопроса.



– Мы поможем, – ответил Дмитрий Миронов. – Передайте список необходимого инвентаря моим помощникам. И строительство спортивного зала в Пошехонье тоже планируем. Проект будет реализован в рамках программы «Газпром – детям».Кроме того, глава региона сообщил, что Пошехонский район включен в программу по строительству открытых плоскостных сооружений, на которых дети и взрослые смогут заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом и другими видами спорта, а также общефизической подготовкой. Для этого на таких спортплощадках предусмотрены уличные тренажеры.