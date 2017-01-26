​26 января Президент России Владимир Путин наградил митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона орденом Александра Невского. Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Более тридцати россиян, работающих на производстве, в сфере науки, здравоохранения, искусства, получили из рук Президента страны ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий.



Владимир Путин отметил значимость духовного наставничества, которому посвятил себя митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, а также его огромный вклад в сохранение историко-культурного наследия нашей страны.



– Искренне благодарю вас за награду. Она прежде всего является вниманием ко всей Ярославской земле и Ярославской митрополии, которая в 2016 году отметила 1025-летний юбилей, – сказал митрополит Пантелеимон. – Ярославская земля – древняя земля. Она подарила Святой Руси очень многих подвижников, вождей и воинов, а в XX веке – первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Рядом с Ростовом Великим родился преподобный Сергий, вблизи Ярославля – Федор Ушаков, в Переславле-Залесском – Александр Невский, 800-летний юбилей которого мы будем отмечать в 2021 году. Будем надеяться, что встретим его достойно. С благодарностью принимаем ваше высокое внимание.



Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.