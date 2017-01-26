​Инспекторы регионального департамента лесного хозяйства совместно с сотрудниками УБЭП МВД России по Ярославской области провели операцию по борьбе с «черными лесорубами» в Ростовском районе.



В результате задержаны лица, предположительно причастные к незаконной вырубке 46 деревьев. Изъяты бензопилы и иные технические средства.



Объем добытой древесины составил около 80 кубометров. Ущерб, причиненный окружающей среде, по оценке инспекторов департамента, – 2,3 миллиона рублей.



В настоящее время ведется расследование.



По объемам незаконной вырубки Ярославская область – на третьем месте в ЦФО. В прошлом году в регионе в результате контрольных мероприятий выявлено порядка 140 случаев. Ущерб составил около 70 миллионов рублей.



Ситуация сложная, поэтому врио губернатора Дмитрий Миронов держит ее на особом контроле. По его поручению пересматривается практика взаимодействия департамента лесного хозяйства с правоохранительными органами, усилен контроль за транспортировкой древесины.



Можно сказать, что определенные результаты уже имеются. Так, например, за период с ноября 2016 года по настоящее время на территории Ярославской области объем незаконно заготовленной древесины составил 335 кубометров, а за аналогичный период прошлого года – 1341 кубометр, то есть сократился в 4 раза.