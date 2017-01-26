​26 января в областной торгово-промышленной палате состоялось межведомственное совещание рабочей группы по ликвидации прошлого экологического ущерба на территории Ярославской области (кислогудронных прудов ОАО «ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева»). В нем приняли участие представители органов исполнительной власти, Управления Росприроднадзора по ЯО, администрации Тутаевского муниципального района, ОАО «ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева», эксперты, ученые и специалисты коммерческих организаций из Ярославля, Воронежа, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Самары.



- Глава региона Дмитрий Миронов поставил стратегическую задачу сохранения водоемов и повышения качества питьевой воды. Кислогудронные пруды, которые находятся в непосредственной близости к реке Волге, давно представляют угрозу для экологии Ярославской области, - отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов, открывая совещание. - Наша сегодняшняя работа сконцентрирована на выявлении наиболее эффективной технологии, которая позволит в кратчайшие сроки решить проблему ликвидации прудов-накопителей.



В ходе совещания были рассмотрены проекты организаций, имеющих опыт работы по утилизации кислых гудронов. Они направлены на предупреждение и защиту населения и области от угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории ОАО «ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева». В ходе обсуждения предложенных проектов директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов отметил роль экспертов и ученых в решении экологических проблем.



- Правительство региона держит ситуацию с кислогудронными прудами на особом контроле. Мы обращаемся к экспертному и научному сообществу, потому что только с Вашей помощью мы сможем найти оптимальное решение проблемы, отвечающее критериям экологической безопасности и экономической возможности, - подчеркнул Фирсов.



По итогам совещания будут подготовлены рекомендации по использованию предложенных технологий и возможности их применения на ОАО «ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева». Рабочей группе предстоит выбрать наиболее эффективный проект.