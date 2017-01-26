​На встрече врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью Пошехонского района был поднят вопрос газификации населенных пунктов. Глава Кременевского сельского поселения Инна Исакова попросила у руководителя региона помощи в решении вопроса о строительстве межпоселкового газопровода cело Кременево – деревня Вощиково.



– В 2009 году я стала главой и сразу начала заниматься этим вопросом, – рассказала Инна Исакова. – В 2012 году мы были включены в федеральную программу Газпрома, в программу Ярославской области по развитию инфраструктуры территорий, но все это кануло в Лету. Нам отказали, хотя с нашей стороны все было подготовлено. В областном департаменте ЖКХ объясняют, что работы проводить не будут, потому что у региона большая задолженность перед Газпромом. Мы просим нам помочь.



– Суть проблемы ясна. У нас произошла перезагрузка отношений с Газпромом. Теперь нас слышат и прислушиваются к нашему мнению. И мы взяли курс на газификацию районов, которые в этом нуждаются, – ответил Дмитрий Миронов. – Несомненно, будем этой проблемой заниматься. Ваши письма без внимания не останутся.