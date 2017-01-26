​Глава региона Дмитрий Миронов пообещал включится в решение проблемы функционирования поста весового контроля в Пошехонье. Вопрос был поднят на встрече главы региона с общественностью района.



В настоящее время пост работает лишь условно. Большегрузный транспорт здесь не останавливается. А грузопоток из Данилова в Череповец, проходящий через Пошехонье, значительный. Многотоннажные автомобили предпочитают теперь дороги местного значения, которые, в свою очередь, не приспособлены к таким нагрузкам. Они разбиваются. Восстановление работы поста стало бы лучшим выходом из ситуации, по мнению представителей района. Это позволило бы не только избегать высокой нагрузки на дорожное полотно, но и помогло в пресечении незаконных перевозок.



Дмитрий Миронов сообщил, что наслышан о проблеме и сразу после встречи в районной администрации направился на пост. Сюда же приехали сотрудники регионального департамента лесного хозяйства и представители ГИБДД.



– Мы видим, с прекращением функционирования поста в районе сложилась непростая ситуация, – сказал Дмитрий Миронов. – И, конечно, ее необходимо решать. Многотоннажные машины разбивают дороги. Они просто не предназначены к таким нагрузкам.



Решать проблему областные власти, по мнению главы региона, должны вместе с представителями правоохранительных органов.