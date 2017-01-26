Сегодня во время рабочей поездки в Пошехонский МР глава региона Дмитрий Миронов встретился с коллективом районной газеты «Сельская новь». Беседа с журналистами прошла в неформальной дружеской обстановке. Сотрудники издания расспросили Дмитрия Миронова и о его личных увлечениях, и об отношении к проблемам ярославской глубинки. Встреча прошла в помещении детской библиотеки, и первый вопрос был, конечно, о любимых книгах. Глава региона рассказал о том, что в детстве любил приключенческую литературу и книги об истории, особенно о Великой Отечественной войне.



– Мой дедушка воевал, получил звание Героя Советского Союза, поэтому тема этой войны всегда была мне особенно интересна, – рассказал он. – Огромное впечатление произвел на меня роман Юрия Бондарева «Горячий снег», в нем описывается путь, который прошел мой дед. Думаю, во многом именно его пример определил в дальнейшем мой выбор профессии.



Среди любимых видов спорта Дмитрий Миронов выделил прежде всего хоккей и плавание, отметив, что именно спорт позволяет работать в таком интенсивном режиме. Вопрос свободного времени для врио губернатора не стоит – его, по словам Дмитрия Миронова, фактически нет. Журналисты пообещали пригласить главу региона на зимнюю рыбалку.



– Будущее у российской глубинки есть. И здесь, в Ярославской области, мы постараемся создать все условия для того, чтобы молодежь оставалась на селе, чтобы люди могли создавать семьи, иметь достойную работу и приличный уровень жизни, – сказал Дмитрий Миронов. – Конечно, это не решается одним моментом. Есть вымирающие деревни – едешь по трассе и видишь это. Проблемы есть. И мы будем их решать.



Редакция вручила врио губернатора подшивку изданий всех районов области. В ответ Дмитрий Миронов пообещал подписаться на «Сельскую новь» и вручил журналистам благодарственный адрес, а библиотеке подарил «Шекспировскую энциклопедию».



После встречи с коллективом газеты Дмитрий Миронов посетил мемориал боевой славы в Пошехонье и возложил цветы к Вечному огню. Сооружение, построенное в сквере рядом с центральной площадью, появилось в 1977 году. Оно было установлено в честь пошехонцев, павших в годы Великой Отечественной войны. С тех пор является одним из самых почитаемых мест для жителей города.



Справка







Газета «Сельская новь» на сегодня является единственным печатным изданием Пошехонского района и выходит тиражом чуть меньше 3 тысяч экземпляров. Даже сейчас, в век цифровых технологий, в российской провинции газета пользуется спросом и является одним из основных источников информации. В 2018 году газета отметит 100-летний юбилей.