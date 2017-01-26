​26 января глава региона Дмитрий Миронов поставил перед руководством Пошехонского района задачу усилить работу по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Сегодня из 53 тысяч имеющихся в районе гектаров пашни задействовано только 25 тысяч. В официальных планах на год – введение порядка 500 гектаров.



– Пошехонский район исторически сельскохозяйственный. Однако ситуация по направлению АПК неудовлетворительная. Необходимо более активно вводить земли сельхозназначения в оборот, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Это рабочие места, это налоги. Надо передавать земли в аренду предприятиям, которые уже работают, привлекать новых инвесторов.



Участие во встрече, цель которой – обозначить наиболее актуальные проблемы района и определить пути их решения, приняли председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, его заместители. Дмитрий Миронов дал поручение оказывать руководству района необходимое содействие.



Ускорению процесса увеличения пахотных площадей будет способствовать пятикратное увеличение погектарной господдержки ввода земель сельхозназначения в оборот. Предложение Правительства региона о внедрении данной меры будет рассмотрено на ближайшем заседании Ярославской областной Думы.