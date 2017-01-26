|Дмитрий Миронов поручил председателю регионального Правительства Дмитрию Степаненко проработать вопрос передачи полномочий по ремонту и содержанию мостов с районного на региональный уровень.
Разобраться в проблеме врио губернатора попросили на встрече с общественностью. Глава района Николай Белов рассказал, что через городское поселение проходит транзитная дорога, на ней находятся два моста – через реки Сога и Согожа. Они были построены в 1988 и 1989 годах соответственно. С тех пор ни разу не ремонтировались. Автомобильный поток с каждым годом только увеличивается. Переправы уже изрядно разбиты. В 2011 году на них было установлено освещение. Это все, что местные власти смогли сделать на счет районных средств.
Дмитрий Миронов согласился, что проблема ремонта и содержания таких сооружений есть, и ее надо решать.
– Пошехонье – уникальный город. Знаю, его называют еще Северной Венецией, - сказал Дмитрий Миронов – Что касается мостов, то соглашусь, что проблему надо решать. Поскольку этот вопрос напрямую связан с жителями района, он влияет как на качество жизни, так и на безопасность. Такие сооружения должны находится в надлежащем состоянии.
Дмитрий Миронов пообещал взять вопрос на контроль и выразил уверенность, что Правительству области вместе с руководством района удастся найти пути его решения.
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вчера, 18:45
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