|Как улучшить инвестиционный климат на территории региона – ответ на этот вопрос искали сегодня члены специально созданной экспертной группы. Совещание прошло на территории ярославского радиозавода - одного из ведущих российских предприятий средств радиосвязи. Все предложения, прозвучавшие на этой встрече и на предыдущих совещаниях, должны быть учтены при разработке программы социально-экономического развития области «10 точек роста». Масштабный проект – своеобразный план развития области на ближайшие годы – был инициирован главой региона Дмитрием Мироновым.
- Ярославская область должна войти в десятку самых привлекательных с инвестиционной точки зрения регионов России. Задача, поставленная врио губернатором Дмитрием Мироновым, стала определенным вызовом для нас. Наши эксперты приложили максимум усилий для разработки конкретных идей в этом направлении, - отметил руководитель экспертной группы по инвестициям Александр Гончаров. - Прежде всего, в своих предложениях мы опирались на те отрасли промышленности, в которых у нас есть сильные и мощные компетенции - фармацевтической кластер, сфера IT-технологий. технологий.
Эксперты проанализировали все факторы, влияющие на инвестиционный климат, а также внимательно изучили опыт других регионов. Предложения распределены по основным направлениям. Но главный вывод, к которому пришли эксперты - вывод региона на лидирующие позиции в инвестиционной сфере невозможен без минимизации административных барьеров.
Кроме того, по словам Александра Гончарова, у региона должен быть свой собственный инвестиционный бренд. Его нужно позиционировать и демонстрировать, причем, не только на российском уровне.
Также для участников группы была организована экскурсия по предприятию. Завод успешно реализует инвестиционные программы – создает новые технологии по производству военной и специальной техники. Ставка при этом делается на собственные инвестиции. Завод зарабатывает и вновь вкладывает средства в свое развитие. Как рассказал гостям первый заместитель генерального директора - технический директор ОАО «Ярославский радиозавод» Владимир Филимонов, до 2018 года инвестиционная политика предприятия сконцентрирована на задачах создания целой цепочки уникальных производств, рассчитанных в том числе на выпуск продукции космического назначения. Здесь рассчитывают, что это позволит заводу обеспечить лидерство в отрасли на ближайшие 15 лет.
Члены экспертной группы увидели и один из самых ярких проектов инвестиционной программы радиозавода – строительство корпуса сборки модулей полезной нагрузки для отечественных спутников связи. Здесь будут созданы десятки рабочих мест. Только в прошлом году инвестиции в этот проект составили порядка 500 миллионов рублей, не меньшая сумма запланирована на этот год.
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вчера, 19:15
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