​Уважаемые жители Ярославской области!



Дорогие ветераны!



Поздравляю вас с 73-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!



Героическая оборона города стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители отстояли Ленинград. Каждый день блокады вошел в историю как пример величия человеческого духа, любви к родному городу, преданности своей стране.



Вся страна помогала Ленинграду выстоять. Свой вклад в общее дело внесла и Ярославская область: сотни детей, эвакуированных из города на Неве, обрели новую родину.



Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и прошел через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений, получили заботу, внимание и всемерную поддержку.



Уважаемые ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!



Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов