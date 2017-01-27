|Уважаемые жители Ярославской области!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Героическая оборона города стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования воины и жители отстояли Ленинград. Каждый день блокады вошел в историю как пример величия человеческого духа, любви к родному городу, преданности своей стране.
Вся страна помогала Ленинграду выстоять. Свой вклад в общее дело внесла и Ярославская область: сотни детей, эвакуированных из города на Неве, обрели новую родину.
Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и прошел через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений, получили заботу, внимание и всемерную поддержку.
Уважаемые ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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