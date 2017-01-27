​50-летию туристического маршрута Золотое кольцо России посвящен в этом году II Всероссийский съезд краеведов-филологов, который начал свою работу 26 января в КЗЦ «Миллениум». В Ярославль приехали более 300 специалистов из 22 федеральных округов.



От имени главы региона Дмитрия Миронова участников съезда приветствовала директор департамента образования Ирина Лобода.



– Для нас большая честь во второй раз принимать участников съезда. Здесь собрались учителя литературы и истории, специалисты в сфере культуры, представители органов власти – все те, для кого изучение истории и культуры родного края стало делом жизни. Очень важно, что темой сегодняшнего съезда является 50-летие Золотого кольца, – отметила Ирина Лобода.



В 2017 году туристический маршрут Золотое кольцо России отметит свое 50-летие. В Ярославской области уже началась подготовка к юбилею. Глава региона Дмитрий Миронов поставил задачу провести юбилейные мероприятия на самом высоком уровне.



На открытии съезда было зачитано приветственное слово министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.



– Уважаемые участники II Всероссийского съезда краеведов-филологов! Мне приятно обратиться к вам со словами приветствия и восхищения вашей активной профессиональной, общественной позицией в части сохранения и распространения уникального исторического наследия своего родного края, своей малой родины и в целом нашей необъятной России. Мне приятно осознавать, что в великом русском городе, в столице Золотого кольца России при участии ведущих ученых страны, педагогов-краеведов, работников культуры и туризма закладывается фундамент будущих краеведческих исследований и определяются ориентиры нового содержания образования, основанного на традициях, культуре и исторической памяти поколений, – сказано в послании.



Съезд краеведов продлится два дня. Первый день пройдет в Ярославле, затем обсуждение переместится в учреждения культуры и туризма области. Во время работы съезда будет представлен опыт краеведческих исследований Ярославского края, а также лучшие практики, которые будут реализованы в образовательном процессе.



– Мы рады, что накануне нашего съезда Ярославлю официально присвоен статус столицы Золотого кольца России. В рамках съезда пройдут конференции, круглые столы, встречи, экскурсии, выставки литературы, устроенные образовательными организациями, учреждениями культуры, туризма Ярославской области, – рассказала председатель ярославского отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка Марина Соловьева.



II Всероссийский съезд краеведов-филологов проходит по инициативе ярославского отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка и учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования».