​Вопрос создания нового полигона твердых бытовых отходов был поднят на встрече врио губернатора с общественностью Пошехонского МР. Последние 30 лет мусор со всего района вывозился на единственный полигон, принадлежащий ОАО «ЖКХ гор. Пошехонье». Сейчас он заполнен на 85%. По оценкам специалистов, полигон может эксплуатироваться еще в течение 5 лет, однако, по мнению экологов, дальнейшее использование крайне нежелательно.



– Все пошехонцы ощущают на себе, особенно в весенне-летний период, проблему переполненности полигона бытовых отходов. Летом на нем возникают пожары, смрад идет на город. В окрестностях появляются несанкционированные свалки, – рассказал местный житель Владимир Соломин, – Необходимо решение вопроса о выделении нового участка и закрытии существующего полигона.



Глава региона отметил, что проблема вывоза мусора, переполненности полигонов ТБО – актуальный для региона вопрос. Работа по его решению уже ведется.



– В наших планах – завершение эксплуатации и рекультивация действующего полигона к 2019 году, – ответил глава региона. – Мы рассматриваем возможность определения участка и строительства нового полигона ТБО, который будет соответствовать всем требованиям экологической, пожарной и санитарной безопасности.



Глава региона обратил внимание на то, что местные власти несут ответственность за организацию вывоза ТБО на территории района, соблюдение санитарных и экологических норм. Он напомнил о недавней ситуации в Угличе, когда органы местного самоуправления не справились с задачей своевременного вывоза мусора.