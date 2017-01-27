​26 января врио губернатора Дмитрий Миронов в рамках рабочей поездки в Пошехонский муниципальный район посетил деревню Фёдорково. Здесь проживает около 200 человек, в том числе семьи с детьми.



Глава региона встретился с настоятелем храма Богоявления Господня отцом Евгением и побеседовал с прихожанами. Храм построен в честь Крещения Господня в 1816 году на средства прихожан. В советские годы он был закрыт и разорен, здание использовалось под мастерские. Сейчас церковь восстанавливается, рассказали местные жители, по выходным здесь проводятся богослужения, но здание требует ремонтно-реставрационных работ.



Врио губернатора выслушал жалобы и вопросы жителей деревни. Мост через речку временный, весной и осенью по нему невозможно проехать – это не просто неудобно, но и может быть смертельно опасно, потому что в межсезонье невозможно перевезти больного, скорая помощь тоже не может доехать, чтобы похоронить человека, тело вывозят на тракторе.



Также главе региона рассказали о недостаточном внимании местных властей к благоустройству деревни: дороги не убирают, вывоз мусора не организован, свет постоянно отключают, даже в новогоднюю ночь люди остались без электричества.



– До наших руководителей не достучаться, нас никто не слышит, никто не приезжает чтобы решить наши проблемы, – рассказывает Наталья Штарева, – местная власть ничем не помогает, только палки в колеса вставляют.



Затем Дмитрия Миронова пригласили посмотреть на деревенский клуб – главное место проведения досуга. Здание требует капитального ремонта.



– К сожалению, это еще один пример беспомощности органов местного самоуправления. Местная власть ничего не может или не хочет делать, – подытожил глава региона, – Мы будем с этим бороться, принимать самые жесткие меры! Жители не должны страдать от нерасторопности чиновников.