|26 января врио губернатора Дмитрий Миронов в рамках рабочей поездки в Пошехонский муниципальный район посетил деревню Фёдорково. Здесь проживает около 200 человек, в том числе семьи с детьми.
Глава региона встретился с настоятелем храма Богоявления Господня отцом Евгением и побеседовал с прихожанами. Храм построен в честь Крещения Господня в 1816 году на средства прихожан. В советские годы он был закрыт и разорен, здание использовалось под мастерские. Сейчас церковь восстанавливается, рассказали местные жители, по выходным здесь проводятся богослужения, но здание требует ремонтно-реставрационных работ.
Врио губернатора выслушал жалобы и вопросы жителей деревни. Мост через речку временный, весной и осенью по нему невозможно проехать – это не просто неудобно, но и может быть смертельно опасно, потому что в межсезонье невозможно перевезти больного, скорая помощь тоже не может доехать, чтобы похоронить человека, тело вывозят на тракторе.
Также главе региона рассказали о недостаточном внимании местных властей к благоустройству деревни: дороги не убирают, вывоз мусора не организован, свет постоянно отключают, даже в новогоднюю ночь люди остались без электричества.
– До наших руководителей не достучаться, нас никто не слышит, никто не приезжает чтобы решить наши проблемы, – рассказывает Наталья Штарева, – местная власть ничем не помогает, только палки в колеса вставляют.
Затем Дмитрия Миронова пригласили посмотреть на деревенский клуб – главное место проведения досуга. Здание требует капитального ремонта.
– К сожалению, это еще один пример беспомощности органов местного самоуправления. Местная власть ничего не может или не хочет делать, – подытожил глава региона, – Мы будем с этим бороться, принимать самые жесткие меры! Жители не должны страдать от нерасторопности чиновников.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11:45
19 просмотров
2017.01.27 Ярославскими полицейскими пресечен крупный канал поставки наркотиков2017.01.27 В Ярославле отдали дань памяти погибшим в годы блокады Ленинграда2017.01.27 Дмитрий Миронов обсудил проблему браконьерства во время поездки в Пошехонский район 2017.01.27 Глава региона поручил проработать вопрос разработки подушевого тарифа за сбор и вывоз мусора2017.01.27 Дмитрий Миронов: «Обеспечение Пошехонского района чистой питьевой водой – общая задача региональных и местных властей»