​26 января врио губернатора Дмитрий Миронов в рамках рабочей поездки в Пошехонский муниципальный район посетил деревню Фёдорково. Здесь проживает около 200 человек, в том числе семьи с детьми.

Глава региона встретился с  настоятелем храма Богоявления Господня отцом Евгением и побеседовал с прихожанами. Храм построен в честь Крещения Господня в 1816 году на средства прихожан. В советские годы он был закрыт и разорен, здание использовалось под мастерские. Сейчас церковь восстанавливается, рассказали местные жители, по выходным здесь проводятся богослужения,  но здание требует ремонтно-реставрационных работ.

Врио губернатора выслушал жалобы и вопросы жителей деревни. Мост через речку временный, весной и осенью по нему невозможно проехать – это не просто неудобно, но и может быть смертельно опасно, потому что в межсезонье невозможно перевезти больного, скорая помощь тоже не может доехать, чтобы похоронить человека, тело вывозят на тракторе.

Также главе региона рассказали о недостаточном внимании местных властей к благоустройству деревни: дороги не убирают, вывоз мусора не организован, свет постоянно отключают, даже в новогоднюю ночь люди остались  без электричества.

– До наших руководителей не достучаться, нас никто не слышит, никто не приезжает чтобы решить наши проблемы, – рассказывает Наталья Штарева, – местная власть ничем не помогает, только палки в колеса вставляют.

Затем Дмитрия Миронова пригласили посмотреть на деревенский клуб – главное место проведения досуга. Здание требует капитального ремонта.

– К сожалению, это еще один пример беспомощности органов местного самоуправления. Местная власть ничего не может или не хочет делать, – подытожил глава региона, – Мы будем с этим бороться, принимать самые жесткие меры! Жители не должны страдать от нерасторопности чиновников.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
11:45
19 просмотров
2017.01.27 Ярославскими полицейскими пресечен крупный канал поставки наркотиков
2017.01.27 В Ярославле отдали дань памяти погибшим в годы блокады Ленинграда
2017.01.27 Дмитрий Миронов обсудил проблему браконьерства во время поездки в Пошехонский район
2017.01.27 Глава региона поручил проработать вопрос разработки подушевого тарифа за сбор и вывоз мусора
2017.01.27 Дмитрий Миронов: «Обеспечение Пошехонского района чистой питьевой водой – общая задача региональных и местных властей»