​Качество питьевой воды стало одной тем, поднятых во время встречи врио губернатора с общественностью Пошехонского района, состоявшейся 26 января в рамках рабочей поездки Дмитрия Миронова.



– В Пошехонье из кранов течет ужасная, ржавая вода, – посетовала жительница района Валентина Попова, – и с этим мы ничего не можем сделать. Самое страшное, что мы эту воду пьем. Эта ситуация продолжается на протяжении многих лет. Станция обезжелезивания, которая нам была обещана, так и канула в лету. Очень просим Вас как-то повлиять на эту проблему и решить ее.



Дмитрий Миронов обратил внимание жителей на то, что в регионе запущена программа, которая предполагает консолидацию активов всего водохозяйственного комплекса области и передачу полномочий водоснабжения и водоотведения на региональный уровень. Однако для участия в ней район должен подготовить проектно-сметную документацию и подать заявку. От Пошехонского района такой заявки пока не поступало. Помощь в подготовке документации местной власти готов оказать департамент ЖКХ и регулирования тарифов.



Глава региона предложил органам местного самоуправления активнее включаться во взаимодействие с областной исполнительной властью для решения столь важной для населения проблемы.



– Я уверен, что и активная общественность Пошехонья поддержит эту инициативу, – заявил Дмитрий Миронов. – Проблему надо решать. И мы будем решать ее сообща. Обеспечение района чистой питьевой водой – общая задача для региональных и местных властей.



Справка



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день вода в Пошехонском МР на 62% не соответствует нормативам по химическому составу.



Процент износа сетей превышает 90%.