​Об этом попросили врио губернатора на встрече с общественность, состоявшейся 26 января в Пошехонском районе.



– В Пошехонье очень мало многоквартирных домов. Частный сектор договоры на вывоз мусора, как правило, не заключает. Этот мусор оказывается около многоквартирных домов и на несанкционированных свалках вокруг города. Заключать договоры по существующим тарифам народ отказывается, потому что с квадратного метра. Живет бабушка одна, а у нее дом сто метров – с нее будут взымать по этой норме. Она, конечно не согласна, – рассказали главе региона жители. – Мы давно говорим, что тарифы надо вводить не за квадратный метр, а с человека.



Директор областного департамента ЖКХ и регулирования тарифов подтвердил, что проблема в районе существует, только 28 процентов жителей здесь заключили договоры на вывоз мусора.



– Ничто не мешает нам установить такой тариф, если руководство или городской совет выйдет с соответствующим предложением, – ответил он.



Дмитрий Миронов поручил разобраться с этим вопросом, а также пообещал, что проблемой несанкционированных свалок в районе займется инспекция административно-технического надзора области.