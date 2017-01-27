​Вопрос о браконьерстве был поднят во время встречи Дмитрия Миронова с общественностью. А также во время посещения пошехонского рыбзавода. Завод основан в 1946 году, и как отметил во время встречи руководитель предприятия Олег Кузьминцев, Дмитрий Миронов первый из губернаторов Ярославской области, кто посетил предприятие.

По словам Олега Кузьминцева  браконьерство по вылову рыбы приобрело в районе катастрофические масштабы. Вместе с тем, квота на вылов рыбы для предприятия уменьшена. А несанкционированных точек продажи стало наоборот больше. И если  в прежние годы  в районе работало 3 водоохранных инспектора, то сейчас остался один. И нередко  разгонять браконьеров приходится самим сотрудникам завода. Кроме того, хорошо известно, что в районе существует порядка 10 нелегальных точек по скупке рыбы.

Дмитрий Миронов пообещал помощь и поддержку крупнейшему в области предприятию по переработке рыбы, а также попросил заместителя председателя Правительства курирующего отрасль природопользования Романа Колесова уделить особое внимание контролю в этой сфере.

Было отмечено также, что Пошехонский район находится в красной зоне не только по браконьерству, но и по незаконным рубкам лесных насаждений. Глава региона сообщил, в области уже создана и приступила к работе комплексная комиссия, в которую вошли представители различных надзорных и контрольных органов.

- Мы будем уделять особое внимание вопросу контроля за соблюдением законности в сфере природопользования – будь то в воде или в лесу, –  отметил Дмитрий Миронов, - к сожалению, с этой бедой мы сталкиваемся не только в Пошехонском районе. Мы уже активно включились в работу и будем продолжать ей заниматься. Призываю, присоединиться к процессу и жителей. Сбережение природных богатств должно стать нашим общим делом.

Что касается самого завода, то сегодня оно работает лишь на четверть от возможной мощности,  в одну смену. Хотя могло бы и больше. В настоящее время предприятие имеет два магазина в Ярославле и договаривается о трех точках сбыта в Москве.

Сейчас завод  готовится к реконструкции, расширению производства, однако перед руководством неизбежно встает вопрос кадрового обеспечения.

– Привести сюда молодых людей очень сложно, потому что жилья нет, –  рассказали главе региона.

Дмитрий Миронов заметил, что на базе Пошехонского техникума будет открыта специальность «рыбный технолог», это позволит  не привлекать кадры, а растить их на месте. И станет еще одним фактором, препятствующим оттоку людей из района.

Справка

Численность работающих: 18 рабочих и 25 рыбаков.

Предприятием ОАО «Пошехонский рыбозавод» за период с 1 января по 1 ноября 2016 года было выловлено 140 400 кг речной рыбы, 118 500 кг переработано.

В настоящее время квота по ловле для рыбозавода в Рыбинском водохранилище составляет 200 тонн в год.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
12:30
18 просмотров
2017.01.27 Ярославскими полицейскими пресечен крупный канал поставки наркотиков
2017.01.27 В Ярославле отдали дань памяти погибшим в годы блокады Ленинграда
2017.01.27 Глава региона поручил проработать вопрос разработки подушевого тарифа за сбор и вывоз мусора
2017.01.27 Дмитрий Миронов: «Обеспечение Пошехонского района чистой питьевой водой – общая задача региональных и местных властей»
2017.01.27 Жители деревни Фёдорково рассказали главе региона о своих проблемах