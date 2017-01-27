​Вопрос о браконьерстве был поднят во время встречи Дмитрия Миронова с общественностью. А также во время посещения пошехонского рыбзавода. Завод основан в 1946 году, и как отметил во время встречи руководитель предприятия Олег Кузьминцев, Дмитрий Миронов первый из губернаторов Ярославской области, кто посетил предприятие.



По словам Олега Кузьминцева браконьерство по вылову рыбы приобрело в районе катастрофические масштабы. Вместе с тем, квота на вылов рыбы для предприятия уменьшена. А несанкционированных точек продажи стало наоборот больше. И если в прежние годы в районе работало 3 водоохранных инспектора, то сейчас остался один. И нередко разгонять браконьеров приходится самим сотрудникам завода. Кроме того, хорошо известно, что в районе существует порядка 10 нелегальных точек по скупке рыбы.



Дмитрий Миронов пообещал помощь и поддержку крупнейшему в области предприятию по переработке рыбы, а также попросил заместителя председателя Правительства курирующего отрасль природопользования Романа Колесова уделить особое внимание контролю в этой сфере.



Было отмечено также, что Пошехонский район находится в красной зоне не только по браконьерству, но и по незаконным рубкам лесных насаждений. Глава региона сообщил, в области уже создана и приступила к работе комплексная комиссия, в которую вошли представители различных надзорных и контрольных органов.



- Мы будем уделять особое внимание вопросу контроля за соблюдением законности в сфере природопользования – будь то в воде или в лесу, – отметил Дмитрий Миронов, - к сожалению, с этой бедой мы сталкиваемся не только в Пошехонском районе. Мы уже активно включились в работу и будем продолжать ей заниматься. Призываю, присоединиться к процессу и жителей. Сбережение природных богатств должно стать нашим общим делом.



Что касается самого завода, то сегодня оно работает лишь на четверть от возможной мощности, в одну смену. Хотя могло бы и больше. В настоящее время предприятие имеет два магазина в Ярославле и договаривается о трех точках сбыта в Москве.



Сейчас завод готовится к реконструкции, расширению производства, однако перед руководством неизбежно встает вопрос кадрового обеспечения.



– Привести сюда молодых людей очень сложно, потому что жилья нет, – рассказали главе региона.



Дмитрий Миронов заметил, что на базе Пошехонского техникума будет открыта специальность «рыбный технолог», это позволит не привлекать кадры, а растить их на месте. И станет еще одним фактором, препятствующим оттоку людей из района.



Справка



Численность работающих: 18 рабочих и 25 рыбаков.



Предприятием ОАО «Пошехонский рыбозавод» за период с 1 января по 1 ноября 2016 года было выловлено 140 400 кг речной рыбы, 118 500 кг переработано.



В настоящее время квота по ловле для рыбозавода в Рыбинском водохранилище составляет 200 тонн в год.