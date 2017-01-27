​27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Ярославле в этот день прошла  торжественная церемония возложения венков и цветов к  памятнику «Жителям блокадного Ленинграда» и обелиску «Жертвам блокадного Ленинграда» на Военно-мемориальном  комплексе  Леонтьевского  кладбища.

В мероприятии  приняли участие руководители органов исполнительной власти области и города, представители ветеранских организаций, активисты общественных объединений, ветераны-фронтовики и ярославцы, пережившие блокаду Ленинграда.

Всего в Ярославскую область из Ленинграда было эвакуировано около 300 тысяч человек. С  января по  март 1942 года в наш город  прибыло 162 эшелона с эвакуированными ленинградцами. В Ярославле  были открыты 210 детских домов и 26 стационаров для размещения прибывших. 

– Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и прошел через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений получили заботу, внимание и всемерную поддержку, - подчеркнул  в своем поздравлении ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда, глава региона Дмитрий Миронов.

Сейчас в  Ярославской области  проживает около 400  жителей блокадного Ленинграда.

Справка

27 января 1944 года закончилась одна из самых мрачных страниц истории Великой Отечественной войны. В этот день в результате проведения ленинградско-новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены немецко-фашистские войска под Ленинградом и окончательно снята 900-дневная блокада города.

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