​27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Ярославле в этот день прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику «Жителям блокадного Ленинграда» и обелиску «Жертвам блокадного Ленинграда» на Военно-мемориальном комплексе Леонтьевского кладбища.



В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти области и города, представители ветеранских организаций, активисты общественных объединений, ветераны-фронтовики и ярославцы, пережившие блокаду Ленинграда.



Всего в Ярославскую область из Ленинграда было эвакуировано около 300 тысяч человек. С января по март 1942 года в наш город прибыло 162 эшелона с эвакуированными ленинградцами. В Ярославле были открыты 210 детских домов и 26 стационаров для размещения прибывших.



– Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и прошел через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений получили заботу, внимание и всемерную поддержку, - подчеркнул в своем поздравлении ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда, глава региона Дмитрий Миронов.



Сейчас в Ярославской области проживает около 400 жителей блокадного Ленинграда.



Справка



27 января 1944 года закончилась одна из самых мрачных страниц истории Великой Отечественной войны. В этот день в результате проведения ленинградско-новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены немецко-фашистские войска под Ленинградом и окончательно снята 900-дневная блокада города.