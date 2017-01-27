​Ярославские полицейские совместно с федеральными коллегами – сотрудниками Главного управления наркоконтроля МВД России – успешно провели совместную операцию. В результате был пресечен крупный канал поставки в нашу область наркотиков. Задержан житель Ставрополя 1988 года рождения. Полицейские обнаружили и изъяли у него 161 сверток общим весом 330 граммов с порошкообразным веществом. Позже эксперты установили – в пакетах находился героин.



– В поле зрения сотрудников полиции мужчина попал в конце прошлого года, была установлена его причастность к сбыту наркотиков, – рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области Марина Кокуева. – По версии следствия, он привозил героин на территорию Ярославской области, осуществлял закладки, и, сообщив о выполненном задании, уезжал. В результате успешной реализации оперативной информации подозреваемый задержан. Ему избрана мера пресечения в виде ареста.



По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Сейчас полицейскими устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления.



Напомним, на проблему незаконного оборота наркотиков на состоявшейся 24 января расширенной коллегии УМВД России по Ярославской области обратил внимание глава региона Дмитрий Миронов. В своем выступлении он отметил рост количества жалоб населения, связанных с распространением так называемых «закладок». И подчеркнул, что работу по противодействию правонарушений в этой сфере правительство региона держит на особом контроле.