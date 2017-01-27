​Сегодня врио губернатора области Дмитрий Миронов встретился с новым генеральным директором «Славнефть-ЯНОС» Николаем Карповым. Глава региона поздравил руководителя одного из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки с назначением и пожелал успехов.



– «Славнефть-ЯНОС» был и остается стратегическим партнером Правительства области. На сегодняшний день вы являетесь одним из основных налогоплательщиков, – сказал Дмитрий Миронов. – Кроме того, компания – яркий пример социально-ответственного бизнеса. И наряду с обязательными платежами в региональный бюджет ежегодно выделяете в качестве благотворительной помощи десятки миллионов рублей на реализацию в регионе различных социальных проектов в сфере профессионального и массового спорта, социальной политики и культуры.



Николай Карпов поблагодарил главу региона за высокую оценку.



– По объему первичной переработки нефти наше предприятие входит в пятерку ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. В 2015 году доля завода в общероссийском объеме переработки нефти составила 5,4 %, – отметил Николай Карпов. – В прошлом году мы заплатили в бюджет области около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Это приличная сумма. Понимаю, что на мне, как на руководителе такого предприятия, лежит огромная ответственность. Постараюсь оправдать высокие ожидания.



В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве. В нем определены общие принципы и приоритетные направления взаимодействия сторон в разных сферах – экономической, финансово-бюджетной, природоохранной и социальной.



В частности, в документе идет речь о поддержке губернаторского проекта по доступности ярославских музеев, театров, цирка для социально-незащищенных слоев населения. Предусмотрены средства на оказание спонсорской поддержки волейбольного клуба «Ярославич», баскетбольного клуба «Буревестник», поддержку студенческого массового спорта. Также в соглашении говорится о возможности посещения по бесплатным абонементам школьниками спорткомплекса «Атлант».