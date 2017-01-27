​В рамках рабочей поездки в Пошехонский район врио губернатора Дмитрий Миронов посетил культурно-туристический комплекс «Деревня Тыгыдым». Известный уже и за пределами нашей страны, он становится популярен у туристов. В январе в деревне побывало уже около 300 человек.



Дмитрий Миронов осмотрел комплекс, пообщался с руководителями проекта – супругами Александром и Олесей Мазалецкими. Они рассказали главе региона об истории создания деревни и ее программах.



Сегодня комплекс Тыгыдым – представляет собой три рубленых, стилизованных под старину, дома. В одном хозяева живут сами, в других расположены музейные помещения. Здесь есть также глиняная мастерская и спортплощадка для игры в старинную игру берестобол. Все экспонаты супруги собирали, в том числе, и с помощью местных жителей. Найденные в окрестностях старинные предметы быта отремонтированы и приведены в порядок.



Справка



Этно-культурный туристический комплекс «Деревня Тыгыдым» находится в Пошехонском районе, на берегу Рыбинского водохранилища. Его основатели Александр и Олеся Мазалецкие. В туристических программах деревни отражены быт и жизнь старинных поселений. Информация по крупицам была собрана у старожилов. В комплексе проводятся различные культурно-познавательные программы, проводятся фестивали.