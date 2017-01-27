​27 января на пленарном заседании Общественная палата Ярославской области рассмотрела роль высшего и среднего профессионального образования в обеспечении региона кадрами и взаимодействие учебных заведений с заказчиками кадрового ресурса – предприятиями региона. Тема была вынесена в отдельное обсуждение в контексте стратегии социально-экономического развития Ярославской области «Десять точек роста», которая разрабатывается по поручению врио губернатора Дмитрия Миронова.



– В настоящее время завершается формирование стратегии. Кадровое обеспечение – важнейший вопрос, который поднимался в работе всех десяти экспертных групп по направлениям. Это действительно ключевая точка роста, – отметил председатель Общественной палаты ЯО Сергей Березкин. – Мы провели несколько круглых столов, совещаний и подготовили предложения, которые, надеемся, войдут в окончательный вариант главной программы развития региона.



В обсуждении вопросов образования приняли участие члены Общественной палаты, представители профессиональных учебных заведений, промышленных предприятий области, эксперты. С основным докладом «Кадровый ресурс – ключевая точка роста развития региона» выступил председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Ярославской области, член Общественной палаты РФ, ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков.



– Благодаря областному Правительству образование впервые за долгие годы стало стратегическим элементом социально-экономического развития, – подчеркнул Александр Русаков. – Это не сугубо профессиональная дискуссия об обучающих технологиях. Нам важно понимать отношение общества к развитию образования, новшествам, реализуемым на федеральном и региональном уровнях, оценить риски и возможности Ярославской области. В конечном итоге мы все хотим, чтобы в нашем регионе жили счастливые люди, довольные своей работой.



По мнению председателя комиссии по образованию и науке Общественной палаты, этого невозможно достичь без эффективного и гармоничного взаимодействия всех институтов, участвующих в системе образования.



– Любая востребованная профессия должна быть доступна на территории нашей области или с минимальным выходом за ее пределы. Принцип «власть – организация образования – реальный заказчик» будет работать на пользу как всему региону, так и каждому его жителю, – заметил Александр Русаков.



Также участники заседания обсудили подготовку кадров со стороны реального сектора экономики, новые возможности дополнительного профессионального образования для решения задач развития промышленности и сферы услуг.



В настоящее время в регионе действуют 24 образовательные организации высшего образования (15 государственных, 9 негосударственных), из них 20 – с правом реализации программ ВО. В них обучаются студенты по 78 специальностям из 163 установленных в России. Уровень трудоустройства выпускников вузов Ярославской области в 2016 году составил 84,6% – это высший показатель в ЦФО.