​27 января заместитель председателя Правительства области Роман Колесов провел рабочее совещание по вопросам регулирования имущественных и земельных отношений на территории Некоузского муниципального района с участием заместителя председателя Правительства области Валерия Холодова, главы района, глав поселений, руководителей управлений Росреестра и Россельхознадзора по Ярославской области.



Решение проблемы неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения стало одной из тем обсуждения. На территории Некоузского муниципального района используется всего 21,8% земель, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям. Участники совещания отметили, что с каждым годом простоя состояние сельхозугодий ухудшается: уже через несколько лет для возобновления эксплуатации пахотной земли необходимо производить раскорчевку.



– Задача эффективного использования земельных ресурсов была поставлена главой региона Дмитрием Мироновым, – подчеркнул Роман Колесов. – Ситуация, когда земли заброшены и приходят в упадок, недопустима и требует максимального внимания со стороны власти всех уровней.



Также на совещании обсудили вопросы методов стимулирования сельхозпроизводителей. В их числе налоговые льготы, субсидии, организационная и консультационная помощь собственникам земли и органам местного самоуправления.



– Необходимо искать консолидированные решения, – заявил Валерий Холодов. – Очень важно выходить на прямой контакт с землепользователями, чтобы понимать, какие меры нашей поддержки для них действительно существенны и необходимы на данный момент.



Кроме того, на совещании были затронуты вопросы кадастровой оценки земельных участков и инвентаризации земель. И в этом вопросе крайне важно наладить межотраслевое и межфункциональное взаимодействие. Работа по инвентаризации земель ведется в регионе с 2012 года, однако до сих пор не выполнена в полном объеме. Роман Колесов поручил главе Некоузского муниципального района передать в Росреестр всю имеющуюся в распоряжении органов местного самоуправления информацию по земельным участкам.



Формирование ответственного отношения собственников к находящимся в их распоряжении земельным участкам, необходимость использовать их по целевому назначению и уплачивать земельный налог, по мнению Романа Колесова, является сегодня одной из приоритетных задач областной и муниципальной власти.



– Наш район впервые принимает участие в совещании в таком формате, – отметил глава Некоузского муниципального района Сергей Некрутов, – и для нас это действительно ценный опыт. Мы надеемся на продолжение сотрудничества, на консультации и помощь в сфере повышения эффективности управления земельно-имущественным комплексом района.



Справка



Собственники, не желающие выполнять свои обязанности, вправе в любое время отказаться от принадлежащих им земельных участков, обратившись с соответствующим заявлением в ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Муниципальное образование, в чью собственность поступят такие земельные участки, будет вправе распорядиться ими в соответствии со своими полномочиями.



В регионе создан и находится в состоянии наполнения информацией единый геоинформационный ресурс – Геопортал Ярославской области. Проводится обучение представителей органов местного самоуправления по работе с ним.