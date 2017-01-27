​Сегодня ребята из регионального отделения «Российское движение школьников» собрались в 81 школе Ярославля, чтобы принять участие в историческом квесте «Блокада Ленинграда». Игра стала не только соревнованием, объединившим 80 детей из 8 школ региона, но и площадкой для встречи школьников с ветеранами-детьми блокадного Ленинграда организации «Российский союз ветеранов».



Пять команд прошли по 5 станциям, на каждой из которых выполняли творческие задания. В Литературной гостиной читали стихи блокадников и пробовали сочинять сами. На станции «От всей души» Александра Николаевна Власова, сама пережившая блокаду в детстве, делилась с участниками своими воспоминаниями. Следующий этап потребовал от ребят исторических знаний: команды должны были вставить в письмо из блокадного Ленинграда пропущенные слова – конкретные события и даты из истории Великой Отечественной войны. Затем угадывали фотографии, на которых были люди и предметы, привезенные зимой 1944 из Ленинграда в Ярославль.



Самым трогательным и захватывающим оказался для школьников последний этап, на котором нужно было разделить по граммам кусочки хлеба. В этом задании к ребятам с историями о блокадных буднях присоединились ветераны.



Все ребята получили сертификаты участников. А команда победителей была награждена памятными призами.



Ученики 81 школы подготовили для гостей литературно-музыкальную композицию на тему блокады Ленинграда.



– Исторический квест оказался для всех его участников не просто соревнованием, игрой, но и важным духовным и эмоциональным событием. Эта теплота, искренность и взаимный интерес от встречи разделенных десятилетиями поколений и есть основной итог сегодняшнего мероприятия, – отметила заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.