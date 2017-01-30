​12 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Подолино» Ярославского района состоится юбилейная, XXXV открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2017».



Соревнования традиционно пройдут на двух дистанциях – 5 и 10 км. Участие в лыжных забегах может принять любой гражданин России. Обязательным условием является допуск от врача.



Для участия в гонках необходимо зарегистрироваться с 7 по 10 февраля на базе СДЮСШОР №3 (адрес: Ярославль, пр. Ленина, 30; телефон: 8 (4852) 73-57-39; время работы комиссии по допуску: с 10.00 до 18.00). При себе необходимо иметь справку от врача. Получение стартовых номеров по предварительной заявке будет организовано в день соревнований. Иногородние участники могут заявиться по e-mail: sduschor3@gmail.com.



Справка



«Лыжня России» проходит ежегодно с 1982 года. Эти соревнования – одни из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату в мире.



Традиционно в «Лыжне России» принимают участие как действующие спортсмены-профессионалы и ветераны спорта, так и любители. Возрастных ограничений для участников нет.



Программа 12 февраля



08.00 – 10.30



Прибытие участников в СОК «Подолино».



11.30



Распределение участников по стартовым карманам.



11.40 – 11.50



Официальная церемония открытия.



12.00



Старт на дистанции 5 км.



12.40



Старт на дистанции 10 км.



14.00 – 14.30



Церемония награждения победителей и призеров.



14.30 – 15.00



Официальная церемония закрытия.



Возрастные группы



Юноши и девушки 1999 года рождения и младше – 5 км. Мужчины, женщины и юниоры 1998 года рождения и старше – 10 км.