|12 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Подолино» Ярославского района состоится юбилейная, XXXV открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2017».
Соревнования традиционно пройдут на двух дистанциях – 5 и 10 км. Участие в лыжных забегах может принять любой гражданин России. Обязательным условием является допуск от врача.
Для участия в гонках необходимо зарегистрироваться с 7 по 10 февраля на базе СДЮСШОР №3 (адрес: Ярославль, пр. Ленина, 30; телефон: 8 (4852) 73-57-39; время работы комиссии по допуску: с 10.00 до 18.00). При себе необходимо иметь справку от врача. Получение стартовых номеров по предварительной заявке будет организовано в день соревнований. Иногородние участники могут заявиться по e-mail: sduschor3@gmail.com.
Справка
«Лыжня России» проходит ежегодно с 1982 года. Эти соревнования – одни из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату в мире.
Традиционно в «Лыжне России» принимают участие как действующие спортсмены-профессионалы и ветераны спорта, так и любители. Возрастных ограничений для участников нет.
Программа 12 февраля
08.00 – 10.30
Прибытие участников в СОК «Подолино».
11.30
Распределение участников по стартовым карманам.
11.40 – 11.50
Официальная церемония открытия.
12.00
Старт на дистанции 5 км.
12.40
Старт на дистанции 10 км.
14.00 – 14.30
Церемония награждения победителей и призеров.
14.30 – 15.00
Официальная церемония закрытия.
Возрастные группы
Юноши и девушки 1999 года рождения и младше – 5 км. Мужчины, женщины и юниоры 1998 года рождения и старше – 10 км.
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вчера, 16:15
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