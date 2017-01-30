​С сотрудниками НПЗ им. Менделеева будут продлены трудовые контракты. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. Он рассказал, что решение о перезаключении договоров связано с намерением нынешнего руководства завода вновь запустить производство. О важности возобновления работы предприятия в конце декабря прошлого года во время встречи с общественностью Тутаевского района говорил глава региона Дмитрий Миронов.



– Правительство области ведет постоянную работу с Московским кредитным банком, являющимся как основным акционером предприятия, так и его кредитором. И у нас уже есть определенные результаты, – рассказал Максим Авдеев. – Вы знаете, что в конце прошлого года по распоряжению главы региона Дмитрия Миронова была ликвидирована задолженность перед сотрудниками завода по заработной плате. В настоящее время проведены дополнительные переговоры и принято решение о перезаключении договоров с работниками еще на 3 месяца. Это не означает, что мы просто отложили решение проблемы. Напротив, мы позволяем сохранить людям свои места и зарплату. А за это время продолжим искать и формировать схему запуска предприятия.



Максим Авдеев также сообщил, что в настоящее время на заводе произошла смена конкурсного управляющего. Представитель нового руководства Олег Краснонос подтвердил, что сейчас на предприятии готовятся письма с уведомлением о продлении рабочих контрактов. Такие сообщения получат все сотрудники завода – 329 человек. Следующей задачей является разработка дорожной карты по запуску предприятия.



– Предприятие может и будет работать. Но на его запуск необходимо время, – пояснил Олег Краснонос. – Техническое состояние завода неоднозначное. В виду длительного простоя, большая часть оборудования требует комплексной проверки и экспертизы. В настоящее время мы работаем над составлением подробного плана действий. Учитывая, какое внимание уделяет этому вопросу врио губернатора Дмитрий Миронов, он очень важен для области.



Председатель профсоюзной организации предприятия Татьяна Большакова отметила, что продление трудовых контрактов вселяет надежду на возрождение завода:



– Это очень хорошая новость. Она дает нам надежду на то, что завод в конечном итоге вновь заработает. Ведь для людей, а на предприятии трудятся в основном жители поселка Константиновский, это фактически единственные рабочие места. Здесь работают целыми трудовыми династиями.



Кроме того, на предприятии продолжается работа по недопущению возникновения экологической катастрофы. В прошлом году в районе была объявлена чрезвычайная ситуация. Уровень содержимого кислогудронных прудов приблизился тогда к критической отметке. Продукты нефтепереработки рисковали попасть в Волгу. В настоящее время при Правительстве области создана специальная комиссия. В паводковый период этому вопросу будет уделено особое внимание.



