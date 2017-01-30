​Более трехсот тысяч жителей Ярославской области стали пользователями портала госуслуг. Половина из них присоединились к порталу в 2016 году.



– Согласно майским указам Президента, как минимум 70 процентов жителей к 2018 году должны иметь возможность получать госуслуги в электронном виде, – сообщил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. – На сегодняшний момент уже 300 тысяч человек зарегистрировано на портале госуслуг. А это каждый четвертый житель нашей области.



Дмитрий Степаненко отметил, что предоставление услуг в электронном виде, действительно, очень эффективный и удобный механизм. Можно, не выходя из дома, записать ребенка в школу, в детский сад, оплатить услуги ЖКХ, пошлины. Задача Правительства Ярославской области – обеспечить предоставление высококачественных государственных и муниципальных услуг. Сделать так, чтобы жители области практически в режиме реального времени могли решить любой вопрос, связанный с оформлением каких-либо документов.



Действительно, активность регистрации на портале специалисты связывают с повышением качества оказания услуг в электронном виде. Чаще всего жители региона с помощью портала госуслуг оплачивают штрафы ГИБДД, налоговые задолженности, узнают о состоянии пенсионного счета, успеваемости детей в школе, оформляют загранпаспорт.



– За 2016 год было оказано более 8 млн региональных и муниципальных услуг. Из них около половины – в электронном виде. Это на 1 миллион больше, чем в 2015 году, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – В 2017 году у граждан появится экономическая мотивация заказывать госуслуги через портал. При подаче заявления о предоставлении госуслуги в электронной форме предусмотрена 30%-ная льгота по оплате государственной пошлины.



Справка



Сейчас на портале www.gosuslugi.ru оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, через мобильный телефон. Также можно скачать квитанцию для оплаты в банке.



Регистрация на портале госуслуг открывает доступ к другим государственным сайтам и сервисам: Пенсионного фонда, Росреестра, ФНС. Напомним, для получения государственных услуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала gosuslugi.ru. На территории Ярославской области функционирует более 90 пунктов подтверждения личности.