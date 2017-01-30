​30 января Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин подвел предварительные итоги стартовавшей в декабре кампании по приему предложений в стратегию социально-экономического развития «10 точек роста». Старт этому проекту с целью максимального привлечения ярославцев к созданию программы дал врио губернатора Дмитрий Миронов.



Пункты приема обращений были открыты по инициативе Общественной палаты ЯО и при активном содействии местных общественных палат во всех муниципальных образованиях региона. За это время было проведено более 200 приемов, в которых приняло участие более 500 человек. Всего поступило около 2 тысяч предложений.



– Идея участвовать в разработке стратегии заметно активизировала людей. Граждане проявили настоящие патриотические чувства и понимание, что наша земля имеет огромный потенциал. Надо только серьезно работать, чтобы его реализовать. И даже по ходу этого двухмесячного марафона мы всегда видели оперативную реакцию органов власти и лично главы региона, – подчеркнул Сергей Березкин.



По словам председателя Общественной палаты, население, прежде всего, волнует решение наболевших проблем в сфере ЖКХ, дорожном хозяйстве, здравоохранении, газификации. В 2017 году, который в России объявлен Годом экологии, много обращений жителей региона касаются экологических вопросов. Поднимаются и другие интересные темы.



– Стало неожиданным предложение угличан о постройке в муниципальном районе Ледового дворца. Такие сооружения сегодня есть в Ярославле, Рыбинске, а малые города региона пока не имеют возможностей для строительства, – отметил Сергей Березкин. - Появление подобного комплекса не только даст толчок развитию ярославского хоккея, но и поможет привлечь молодежь к занятиям спортом и здоровому образу жизни.



Угличский муниципальный район является одним из наиболее активных районов области по сбору предложений в Стратегию социально-экономического развития. Самое массовое обращение подписали 800 человек. В нем инициативные граждане попросили рассмотреть вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Угличем и Москвой, Угличем и Санкт-Петербургом.



Также Сергей Березкин отметил компромиссную идею жителей Тутаевского района, призванную примирить сторонников и противников переименования районного центра. Было предложено сохранить название города Тутаев, но построить в районе новый мост, соединяющий два берега Волги, и назвать его Романово-Борисоглебский.



1 февраля Общественная палата проведет «День открытых дверей», в который завершит прием предложений в Стратегию. С 9.00 до 17.00 их можно подать в офис на улице Революционная, 28. С 15.00 до 17.00 председатель Общественной палаты ЯО Сергей Березкин лично будет принимать обращения от граждан. Все они будут обработаны и переданы в Правительство области для формирования окончательного варианта главного документа развития региона. Единый свод программы будет представлен на суд общественности в феврале.