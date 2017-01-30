​В Правительстве региона сегодня открылась выставка  мини-модели автомобилей советского автопрома, приуроченная  к 70-летию первого серийного дизеля ЯМЗ.   На ней  представлено  около 60 мини-моделей  машин, которые выпускались на моторном заводе в Ярославле: автобусы, троллейбусы, грузовые машины.

– Выставка  дает  возможность   узнать, чем  славился Ярославский моторный завод в разные периоды своей 100-летней истории. Мы хотим сделать ее доступной для всех жителей региона, – отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

Организатор выставки, коллекционер Андрей Лагузов отметил, что эта выставка недавно с успехом  прошла  на  ВДНХ в Москве. Особое внимание посетителей привлекли  шестиколесный  грузовик т двухэтажный  троллейбус, курсировавший  по  московским улицам и проспектам с 1938 года.

– Кстати, в истории  только два места производства этого двухэтажного транспорта  – Великобритания и Ярославль.  Мы должны постоянно подчеркивать, что наш регион является родиной российского двигателестроения и имеет стратегическое значение для страны, – считает Андрей Лагузов.

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