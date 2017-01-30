|В Правительстве региона сегодня открылась выставка мини-модели автомобилей советского автопрома, приуроченная к 70-летию первого серийного дизеля ЯМЗ. На ней представлено около 60 мини-моделей машин, которые выпускались на моторном заводе в Ярославле: автобусы, троллейбусы, грузовые машины.
– Выставка дает возможность узнать, чем славился Ярославский моторный завод в разные периоды своей 100-летней истории. Мы хотим сделать ее доступной для всех жителей региона, – отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.
Организатор выставки, коллекционер Андрей Лагузов отметил, что эта выставка недавно с успехом прошла на ВДНХ в Москве. Особое внимание посетителей привлекли шестиколесный грузовик т двухэтажный троллейбус, курсировавший по московским улицам и проспектам с 1938 года.
– Кстати, в истории только два места производства этого двухэтажного транспорта – Великобритания и Ярославль. Мы должны постоянно подчеркивать, что наш регион является родиной российского двигателестроения и имеет стратегическое значение для страны, – считает Андрей Лагузов.
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вчера, 18:15
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