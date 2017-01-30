​30 января заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко посетил с рабочим визитом Углич, где обсудил вопросы восстановления исторического облика Богоявленского женского монастыря, а также передачу обители всей ее исторической территории.



– Это место представляет собой большую историческую и культурную ценность, именно поэтому его необходимо благоустроить и сохранить для потомков, – подчеркнул во время визита Николай Овсиенко. – В настоящее время на территории монастыря активно ведутся восстановительные работы, в частности обновляются фрески XVIII века.



Монастырю в настоящее время принадлежит лишь половина всей исторической территории. В настоящее время ведется работа по передаче в его владение оставшейся части с зданием пенсионного фонда и аварийными жилыми домами. Жильцам предоставляется благоустроенное современное жилье. По словам епископа Переславского и Углического Федора, процесс расселения проходит спокойно. Специально под эти цели построено 3 новых многоквартирных дома.



– Мы вплотную занимаемся вопросом передачи церковного объекта монастырю, как и поручал ранее губернатор Дмитрий Миронов. В течение этой недели будут приняты конкретные решения по переселению граждан. Жители готовы переехать, комфортное жилье для них уже готово, – отметил Виктор Костин.



Еще одним объектом посещения стало здание Банка России, которое предоставят пенсионному фонду РФ взамен находящегося на территории монастыря. Уже проработан план ремонта: установка пандусов для маломобильных групп населения, а также косметический ремонт второго этажа.