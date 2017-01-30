​30 января заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко посетил с рабочим визитом  Углич, где обсудил вопросы восстановления исторического облика Богоявленского женского монастыря, а также передачу обители всей ее исторической территории.

– Это место представляет собой большую историческую и культурную  ценность, именно  поэтому его необходимо благоустроить  и сохранить для потомков, – подчеркнул во время визита Николай Овсиенко. –  В настоящее время на территории монастыря активно ведутся восстановительные работы, в частности обновляются фрески XVIII века.

Монастырю в настоящее время  принадлежит лишь  половина всей исторической территории. В настоящее время ведется работа по передаче в его владение оставшейся части с зданием пенсионного фонда и аварийными жилыми домами. Жильцам  предоставляется  благоустроенное современное жилье. По словам епископа Переславского  и Углического Федора,  процесс расселения проходит спокойно. Специально под эти цели  построено  3 новых многоквартирных дома.

– Мы вплотную занимаемся вопросом передачи церковного объекта монастырю, как и поручал ранее губернатор Дмитрий Миронов. В течение этой недели будут приняты конкретные решения по переселению граждан. Жители готовы переехать, комфортное жилье для них уже готово, – отметил Виктор Костин.

Еще одним объектом посещения стало здание Банка России, которое предоставят пенсионному фонду РФ взамен находящегося на территории монастыря.  Уже проработан план ремонта: установка пандусов для маломобильных групп населения, а также косметический ремонт второго этажа.

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