​30 января врио губернатора Дмитрий Миронов провел в Правительстве области оперативное совещание, одним из основных вопросов которого стало социально-экономическое положение Переславского МР. Отдельно глава региона остановился на экологической обстановке в районе, затронув тему с водоотведением и качеством воды, а также утилизацией твердых бытовых отходов.



– Проблемы в этих сферах характерны для большинства муниципальных образований и напрямую касаются сохранения экологии региона и здоровья людей, – отметил Дмитрий Миронов. – Безусловно, данные вопросы требуют комплексного подхода. Цель этой работы – бережное отношение к экологии и обеспечение людей качественной питьевой водой. Нам очень важно объединить усилия, видеть заинтересованность и активную работу власти на местах.



В настоящее время Правительство области разрабатывает варианты реконструкции очистных сооружений, подбирает новые технологии. Начался процесс консолидации всего водохозяйственного комплекса региона в единый водоканал с передачей полномочий по водоснабжению и водоотведению на областной уровень.



Как доложил глава района Владимир Денисюк, сегодня Переславль и Переславский район нуждаются в новом полигоне для бытовых отходов. Непросто складывается и ситуация с водоотведением. Для решения проблемы сброса сточных вод предприятий в реку Нерль в границах особо охраняемой природной территории необходимо строительство новых очистных сооружений. Глава района выразил надежду, что соответствующий проект будет включен в губернаторскую программу «Сделаем Волгу самой чистой рекой в Европе».



Еще одна болевая точка – аварийный коллектор Переславля-Залесского, который проходит по территории района. Владимир Денисюк сообщил, что администрация Переславского МР планирует в кратчайшие сроки создать бригаду для экстренного устранения протечек. Это позволит принимать решения оперативно, не нарушая нормативов.



Также глава района отметил, что около ста объектов водохозяйственного комплекса в районе признаны бесхозными, и это тяжким бременем ложится на плечи органов местного самоуправления.



– Хочу выразить надежду, что нам вместе удастся решить социально-экономические вопросы на благо жителей района, – сказал Владимир Денисюк.