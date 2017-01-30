​Коренной ярославец, окончил Ярославский Демидовский университет, экономический факультет, кандидат экономических наук. Ранее Александр Гончаров руководил экспертной группой «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Ярославской области. С 2002 по 2008 год возглавлял региональное отделение федеральной службы по финансовым рынкам России, член экспертного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Руководил технопарком «Синергия» в Ярославле. Имеет опыт работы в крупных коммерческих организациях.



Напомним, что «Корпорация развития» была создана в 2016 в рамках обновленной структуры инвестиционного блока правительства. Главной задачей которой является формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ярославской области. В зоне ответственности корпорации - эффективное развитие проектов, привлечение и поддержка инвесторов. Именно эта структура является единым оператором инвестплощадок региона. То есть, «единым окном» для всех инвесторов. Кроме того, структура объединяет необходимые инвестиционные ресурсы в целях повышения объемов инвестиций в областную экономику и инфраструктуру.



- Корпорация в своей деятельности будет использовать «лучшие практики» региональных институтов развития и создавать новые, – отметил Александр Гончаров – Мы нацелены на максимальное привлечение инвестиций, чтобы выполнить поставленную главой региона Дмитрием Мироновым задачу, «по вхождению в десятку лучших регионов России по привлечению инвестиций в ЦФО».