​Коренной ярославец, окончил ярославский Демидовский университет, экономический факультет, кандидат экономических наук. Ранее Александр Гончаров руководил экспертной группой «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Ярославской области. С 2002 по 2008 год возглавлял региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России, член экспертного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Руководил технопарком «Синергия» в Ярославле. Имеет опыт работы в крупных коммерческих организациях.



Напомним, что корпорация развития была создана в 2016 году в рамках обновленной структуры инвестиционного блока Правительства. Главной задачей ее является формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ярославской области. В зоне ответственности корпорации – эффективное развитие проектов, привлечение и поддержка инвесторов. Именно эта структура является единым оператором инвестплощадок региона, то есть «единым окном» для всех инвесторов. Кроме того, структура объединяет необходимые инвестиционные ресурсы в целях повышения объемов инвестиций в областную экономику и инфраструктуру.



– Корпорация в своей деятельности будет использовать лучшие практики региональных институтов развития и создавать новые, – отметил Александр Гончаров. – Мы нацелены на максимальное привлечение инвестиций, чтобы выполнить поставленную главой региона Дмитрием Мироновым задачу по вхождению в десятку лучших регионов России по привлечению инвестиций в ЦФО.